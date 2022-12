À l'approche du Nouvel an, voici la tendance qui rencontre du succès

J-3 avant le passage à l'année 2023. Souvent synonyme de soirée tardive, le Nouvel an est souvent une bonne occasion pour se déguiser. Malheureusement, depuis la crise sanitaire, les déguisements ont moins de succès. À défaut des accessoires qui eux se font de plus en plus nombreux aux soirées.

Depuis la crise du covid, les soirées costumées se font plus rares. Pour Corinne Leclercq, gérante d'un magasin de costumes, les clients viennent principalement pour autre chose : les feux d'artifices. Si les costumes ne rencontrent pas le succès espéré, un autre élément est lui particulièrement demandé, à savoir les accessoires. "Ça, ça marche bien. Surtout, les accessoires des années 1920 comme le porte-cigarettes, le boa" explique Corinne. Pour Gilles, un client du magasin, ce sera perruque bleue électrique le soir du 31. "Je crois qu'on va bien rigoler", s'enthousiasme-t-il.