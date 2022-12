Près d'un Belge sur dix déclare se sentir souvent en insécurité

Près de 10% des Belges se sentent toujours ou souvent en insécurité, ressort-il de l'édition 2021 du Moniteur de sécurité publié jeudi par la police fédérale. Cette enquête a été menée auprès de 400.000 Belges de 15 ans et plus, avec un taux de réponse de 25%.

Le Moniteur de sécurité 2021 indique que 62% des Belges se sentent toujours ou presque en sécurité tandis que 29% d'entre ressentent parfois un sentiment d'insécurité. Par ailleurs, 9% des Belges se sentent souvent ou toujours en insécurité. Ceci est particulièrement vrai pour les personnes ayant déjà été victimes d'actes violents, précise le rapport.

Ce sentiment est également exacerbé (14%) chez les répondants dans la tranche d'âge la plus basse (15-24 ans) et dans la catégorie des chômeurs et des demandeurs d'emploi. Le sentiment de sécurité a diminué par rapport à 2018, date de la précédente édition de l'enquête, où à peine 6% des répondants déclaraient se sentir souvent ou toujours en insécurité.

Ce phénomène est possiblement lié aux mesures de sécurité renforcées mises en place à l'époque dans le contexte de la menace terroriste, explique le Moniteur. L'enquête tente également d'évaluer les comportements d'évitement. Lors de la dernière édition 39% des personnes interrogées ont ainsi déclaré ne pas ouvrir leur porte à des inconnus. Près d'une sur cinq (19%) évite de quitter son domicile après la tombée de la nuit et 13% évitent certains endroits dans leur commune.

Le Moniteur de sécurité concentre les résultats d'un questionnaire envoyé aux Belges et portant porte sur les problèmes de voisinage, le sentiment d'insécurité, la victimisation, leur propension à porte plainte et leur satisfaction par rapport au fonctionnement de la police. Il s'agit de la dixième édition de l'enquête réalisée en collaboration avec les polices et autorités locales ainsi que le SPF Intérieur.