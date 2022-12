Émilie, 17 ans, est portée disparue depuis juin à La Louvière: l'avez-vous vue?

Depuis le 8 juin 2022, Emilie LEBLANC, une jeune fille âgée de 17 ans et résidant à La Louvière, ne s’est plus manifestée. Emilie mesure 1m70, est de corpulence mince, a les yeux bruns et de longs cheveux noirs.

Il est demandé à Emilie de se manifester auprès des services de police.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300 ou via Child Focus au numéro 116 000.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu

Diffusé à la demande du parquet de Mons le 29/12/2022.