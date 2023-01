Voici tout ce qui change ce 1er janvier pour votre portefeuille

Comme à chaque début de mois, de nouvelles mesures entrent en vigueur dans une série de domaines. Pour ce 1er janvier 2023, le programme est plutôt chargé. Voici les changements en matière d'argent. D'autres nouveautés dans le monde du travail et pour les pensions peuvent également impacter votre portefeuille, mais nous les avons regroupées dans un article Emploi.

Retrouvez aussi tout ce qui change dans les autres secteurs:

Une augmentation salariale de 11% pour un demi-million d'employés

Plus de 500.000 employés bénéficieront d'une augmentation de salaire de 11,08% au 1er janvier, selon un calcul du prestataire de services RH Acerta.

Le salaire des plus de 500.000 Belges qui sont rémunérés selon la commission paritaire pour employés (CP 200) est adapté à l'évolution du coût de la vie à chaque début d'année.

L'indexation des salaires à partir du 1er janvier 2023 est historiquement élevée. En comparaison, au 1er janvier 2022, l'indexation salariale des employés du privé s'élevait à 3,58%. Depuis l'introduction de l'indexation annuelle en janvier, 11,08% est le taux le plus élevé dans le secteur.

Outre la CP 200, d'autres secteurs possèdent un système d'indexation qui prévoit une adaptation annuelle des salaires à l'inflation en début d'année. Les travailleurs de l'industrie alimentaire (10,96%), du transport routier et logistique pour compte de tiers (10,96%), de l'horeca (10,96%), du commerce alimentaire (11,08%), des assurances (11,1905%) et de la gestion d'immeubles et des agents immobiliers (11,08%) par exemple peuvent aussi s'attendre à une adaptation de leur salaire à l'inflation le 1er janvier. L'inflation a été très prononcée en 2022. L'indice-pivot a été dépassé à cinq reprises en l'espace d'un an. Compte tenu des perspectives du Bureau du plan, le premier dépassement de l'indice-pivot de 2023 est prévu en avril.

Le prix des crèches diminue pour les familles monoparentales en Wallonie et à Bruxelles

Le prix des crèches et services d'accueil subventionnés en Fédération Wallonie-Bruxelles diminuera de 30% pour les parents qui élèvent seuls leur enfant. Ce critère de monoparentalité n'existait pas et complète les dispositions permettant une diminution du prix pour les familles nombreuses.

La facture à partir de janvier sera donc équivalente à 70% du montant actuel pour les familles monoparentales. "Je ne veux plus que certains parents qui élèvent seuls leur enfant, majoritairement des femmes, doivent choisir entre mettre leur enfant en crèche et payer leurs factures, trouver un travail ou suivre une formation", explique la ministre de l'Enfance Bénédicte Linard. Le tarif pour la crèche deviendra par ailleurs gratuit pour les personnes bénéficiant du statut BIM (bénéficiaires de l'intervention majorée).

L'adaptation des barèmes fiscaux augmente les salaires d'au moins 600 euros par an

Les salaires mensuels nets des Belges, tant dans le privé que dans le secteur public, augmenteront au minimum de 50 euros, et donc de 600 euros nets par an, en raison de l'adaptation des barèmes fiscaux et des calculs d'imposition du précompte professionnel, selon les calculs du prestataire de services RH SD Worx.

La formule clé des nouvelles tranches d'imposition s'explique par l'indexation annuelle et l'adaptation des taux d'imposition du précompte professionnel. L'inflation très élevée a entraîné une indexation automatique des salaires par secteur, mais aussi une indexation plus élevée des taux d'imposition. Une plus grande partie du salaire se retrouve alors dans une tranche d'imposition inférieure, ce qui se traduit par un salaire net plus élevé. En comparaison, il y a deux ans, il n'était question d'une hausse en moyenne que de cinq euros par mois ou 60 euros par an. L'année dernière, c'était environ 240 euros par an. Cette augmentation, qui diffère selon la situation familiale, est toujours sans compter l'indexation automatique des salaires des secteurs.

La consultation chez le médecin généraliste passe à 30 euros

Le prix de la consultation tant chez les médecins généralistes que chez certains spécialistes grimpe à 30 euros.

Les honoraires de consultation les plus bas vont être valorisés dès l'année prochaine. Le tarif d'une consultation chez le médecin généraliste passera ainsi de 27,25 euros (en 2022) à 30 euros. Ce qui représente une hausse supplémentaire de 0,81 euro en plus de l'indexation de 7,11%, portant l'augmentation totale à 10%. Les consultations de spécialistes tarifées à moins de 30 euros atteindront aussi le montant de 30 euros à partir du 1er janvier prochain. Quant aux consultations déjà supérieures à ce prix, elles seront également majorées. Par ailleurs, les honoraires des médecins seront indexés le plus linéairement possible à 7,11% dont 2% étaient déjà appliqués l'année dernière.

Une allocation-loyer de 125 euros pour les candidats-locataires en Wallonie

Une allocation-loyer entre en vigueur en Wallonie. Elle permettra aux ménages à revenus précaires, inscrits sur liste d'attente pour l'obtention d'un logement social depuis plus de 18 mois et contraints de louer un bien sur le marché privé, d'obtenir une allocation de 125 euros.

Ce montant sera majoré de 20 euros par enfant à charge, doublé pour les enfants/personnes à charge se trouvant en situation de handicap, avec un maximum de 185 euros par mois.

La réforme notariale réduira de 1.000 euros le coût d'achat d'un logement

Le secteur du notariat bénéficiera d'une révision en profondeur. Les changements englobent une modernisation du métier et une adaptation des tarifs qui entraînera une baisse des coûts pour 98% des achats de logements, selon le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.

Concernant les tarifs, les frais de notaire lors de l'achat d'un logement seront fixés à 750 euros et 550 euros respectivement pour l'acte d'achat et l'acte de crédit, alors qu'ils atteignaient facilement 2.000 euros au total. Pour l'acte de crédit, une réduction forfaitaire de 20% est mise en place sur les frais pour tous les écrits. Pour un logement médian de 232.500 euros, cela représente une baisse d'environ 1.100 euros des frais de notaire. La loi de Ventôse de 1803, qui fixe les règles entourant la profession de notaire, est également modifiée afin de moderniser, rajeunir et numériser davantage le métier. Les changements prévoient notamment le statut de notaire adjoint, permettant d'exercer en tant que salarié avec un contrat de travail pour un autre notaire ou une société de notaire, le renforcement du mécanisme de solidarité pour mieux protéger les bureaux situés dans les régions économiquement plus faibles, et davantage de flexibilité pour les stages. En cas d'excès et d'irrégularités, le nouveau conseil de discipline national (avec une chambre néerlandophone et une francophone) pourra sanctionner, suspendre ou destituer à l'aide d'une procédure plus efficace et professionnelle. La loi de Ventôse est une "législation archaïque" qui a empêché la modernisation de la profession, le développement des services numériques et le rajeunissement de la profession notariale, considère le ministre de la Justice.

Hausse du tarif social pour l'électricité et le gaz

Le tarif social pour l'électricité et le gaz augmente, respectivement de 7,8% et 9,7%, selon les données du régulateur fédéral de l'énergie (Creg).

Le tarif social monohoraire pour l'électricité atteindra, au premier trimestre de 2023, 28,579 cents le KWh (26,510 cents au quatrième trimestre 2022), TVA comprise. Pour le gaz, le montant sera de 3,729 cents le KWh (3,400 cents), TVA comprise. Environ 2 millions de personnes ont droit à ce tarif réduit et identique chez tous les fournisseurs d'énergie.

Le prix de l'eau augmente en Wallonie, une première depuis 2014

Le prix de l'eau, qui n'a pas varié depuis 2014, augmente en Wallonie. Le gouvernement wallon a répondu favorablement à la demande formulée en ce sens par la société wallonne des eaux (SWDE).

Le "coût vérité distribution" (CVD) - soit les coûts supportés par la société de distribution d'eau pour capter l'eau, la traiter, la stocker et la distribuer à chaque consommateur - passera de 2,62 à 2,80 euros par mètre cube. Ce qui se traduira, pour une consommation moyenne, par une hausse de la facture de 16 euros par an, ou 1,33 euro par mois. Cette augmentation concerne les 190 communes desservies par la SWDE, sur les 262 de la Région wallonne. L'augmentation est nécessaire pour garantir la modernisation des équipements et l'approvisionnement en eau de la population, selon le gouvernement wallon. L'intercommunale inBW a également décidé d'augmenter le prix de l'eau dans sa zone, en raison de l'inflation touchant les frais de personnel, de fourniture et de sous-traitance. Elle souligne toutefois que cette majoration est inférieure à l'inflation et qu'elle ne tient pas compte de l'augmentation de la facture énergétique d'inBW. L'impact de cette révision du tarif, pour un ménage moyen de trois personnes consommant 100 m3 d'eau par an, est d'environ 2 euros par mois.

Le prix du timbre augmente de 15%

Le prix du timbre augmente d'environ 15%. Plus précisément, le prix du timbre non prior augmente de 16,8% pour arriver au tarif unitaire de 1,39 euro alors que le timbre prior augmente de 14,8% par rapport à 2022, pour atteindre les 2,17 euros.

Par rapport à 2019, lorsque le timbre non prior à 0,95 euro a été introduit, le prix a déjà augmenté de près de moitié (46,3%). Quant au prix du timbre prior, il a triplé de valeur depuis 2017. Les envois internationaux connaissent également des augmentations tarifaires en 2023 jusqu'à 21%, tout comme certains colis nationaux. Ainsi, le colis le moins cher (0 à 2 kilos) augmente de 14,6%, passant d'un tarif unitaire de 4,4 à 5,04 euros. Un envoi recommandé national est désormais 12,2% plus cher, passant de 7,53 euros en 2022, à 8,45 euros à partir du 1er janvier.

Nouvelle hausse de tarifs chez Proximus

Proximus appliquera une nouvelle hausse de tarifs de la plupart de ses services, de 4 à 6% en moyenne dès ce 1er janvier.

Avant cela, la dernière augmentation de prix chez Proximus datait du 1er mai, lorsque les populaires packs Flex avaient enregistré une hausse mensuelle de 3 à 4 euros. La hausse de janvier sera du même ordre (3 à 4,5 euros par mois) et concernera la plupart des offres combinées. L'internet fixe va aussi augmenter, de 3 euros pour l'abonnement Maxi à 54,99 euros mensuels, ou 59,99 euros pour la fibre.

Côté mobile, les prix de certains anciens produits vont être relevés, tandis que l'usage de données en ligne et les appels seront plus chers pour les clients prépayés hors offre combinée. L'usage d'une ligne de téléphone fixe enregistre une hausse mensuelle de 1,5 euro, à 26,13 euros. Enfin, la marque low cost à bas coût Scarlet n'échappe pas au mouvement. La formule comprenant l'internet illimité passe de 32 à 34 euros par mois, tandis que le pack trio (internet, télévision et ligne fixe) progresse de 2 euros à 42 euros par mois.

L'entreprise justifie ces augmentations par l'inflation, "qui entraîne une hausse significative des coûts en salaires, énergie et appareillage technologique".

Réduction de l'avantage fiscal pour l'installation de bornes de recharge électrique

L'avantage fiscal pour l'installation de bornes de recharge électrique diminuera, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Le régime avait été introduit par le gouvernement fédéral en septembre 2021 pour permettre une croissance accélérée de l'infrastructure de recharge des voitures électriques dans notre pays.

L'avantage fiscal pour les particuliers, qu'ils soient propriétaires ou locataires, passera ainsi de 45 à 30% au 1er janvier 2023, puis à 15% au 1er janvier 2024. Selon le ministre fédéral des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), cet avantage est progressivement supprimé afin d'inciter les gens à investir rapidement. Le montant pour lequel un abattement fiscal peut être accordé est toutefois limité à 1.500 euros par borne de recharge et par contribuable. La station de recharge doit en outre être "intelligente" et ne peut utiliser que de l'électricité verte.

Les entreprises sont également encouragées à installer des bornes de recharge par une déduction accrue des investissements. Pour elles, l'avantage sera réduit de 200 à 150% au 1er janvier 2023. Leur infrastructure de recharge doit également être accessible aux autres utilisateurs pendant une partie de la journée.

Plafonds de revenus relevés pour les parents veufs avec pension de survie

À partir de ce 1er janvier, les mères veuves et les pères veufs pourront cumuler davantage de revenus avec leur pension de survie.

Le montant maximal de revenus autorisés pour le cumul d'une pension de survie avec les revenus d'un emploi ou d'un mandat sera augmenté en fonction du nombre d'enfants à charge, a indiqué la ministre fédérale des Pensions Karine Lalieux. La hausse s'élèvera à 5.000 euros par enfant à charge, sur une base annuelle. À partir du mois de janvier, la limite de revenus pour un employé ou un fonctionnaire sera dès lors de 30.152 euros par an avec un enfant à charge, 35.177 euros/an avec deux enfants, etc. Jusqu'ici, les revenus maximums autorités sans réduction de la pension de survie s'élevaient à 20.102 euros pour les salariés qui ne touchaient aucune allocation familiale et 25.127 euros avec allocations familiales. Pour les indépendants, ces montants étaient de respectivement 16.082 euros et 20.102 euros.

La pension de survie est accordée aux personnes qui ont au minimum de 48,5 ans. Cette limite d'âge sera relevée progressivement pour atteindre 50 ans en 2025. En dessous de cet âge minimum, les personnes concernées par la perte de leur conjoint ont droit à une allocation de transition.