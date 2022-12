Une nouvelle marche par crainte des loups à Oudsbergen

(Belga) Une nouvelle marche organisée pour conscientiser à la problématique des loups a été organisée jeudi à Oudsbergen, près de Hasselt, dans la province du Limbourg. Selon les organisateurs, les habitants de la région auraient peur des loups et n'oseraient pas sortir de chez eux la nuit.

"Ici, les loups se promènent dans les jardins et les rues pendant la journée", a affirmé Bart Kelchtermans, l'un des organisateurs de cette marche. Il n'est selon lui pas possible de vivre avec les loups "et certainement pas pour nos animaux", a-t-il ajouté. Le conseil communal d'Oudsbergen a autorisé la tenue de cette marche pour la deuxième année consécutive. Le bourgmestre de la commune, Mario Goossens, dit comprendre l'inquiétude des résidents. Afin de sécuriser cette promenade, des mesures de sécurité ont été mises en place. "L'alcool et les flambeaux seront interdits et des stewards ainsi que des policiers" encadreront cette marche, qui avait attiré l'année dernière environ 3.000 participants. (Belga)