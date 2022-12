Décès de la créatrice de mode britannique Vivienne Westwood

(Belga) La styliste britannique Vivienne Westwood est décédée à l'âge de 81 ans, a annoncé jeudi sa maison de mode sur Twitter.

L'octogénaire s'est éteinte dans le quartier londonien de Clapham, "paisiblement et entourée de siens". Vivienne Westwood s'est rendue célèbre par ses créations punk et new wave. Elle a travaillé pour quelques-uns des plus grands noms du monde de la mode. (Belga)