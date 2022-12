Premier jour de grève de Ryanair: quelle est la situation ce matin à l'aéroport de Charleroi?

La grève du personnel de cabine de Ryanair a débuté ce vendredi 30 décembre et entraînera l'annulation de 128 vols au départ et à l'arrivée de Brussels South Charleroi Airport (BSCA) jusqu'à dimanche.

Les hôtesses et stewards de la compagnie à bas coûts basés à Charleroi et Zaventem sont en grève pour le dernier week-end de décembre, ainsi que le dimanche 1er janvier, le samedi 7 et le dimanche 8 janvier. Le personnel entend dénoncer l'attitude du transporteur irlandais, qui refuse toujours de garantir le salaire minimum légal en Belgique.

Notre journaliste sur place, Sarah Poucet, constate à 7h du matin que la situation est calme. "Les clients Ryanair ont normalement été prévenus mercredi si leur vol est maintenu ou pas. Le personnel du point d'information de l'aéroport indique que, pour l'instant, ils n'ont pas encore dû s'occuper de passagers inquiets pour une annulation."

Si 128 vols ont déjà été annulés, ce nombre pourrait augmenter, rappelle notre journaliste, puisque "les pilotes ont fait savoir qu'ils soutiendraient la grève si la compagnie faisait appel à du personnel étranger pour faire voler ses avions."

Test Achats a rappelé de son côté qu'en cas d'annulation, Ryanair est tenue de proposer aux passagers soit un vol alternatif, soit un remboursement. Les voyageurs peuvent également prétendre à une indemnité qui va de 250 à 600 euros par personne en fonction de la distance qui devait être parcourue par le vol.