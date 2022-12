La pluie au rendez-vous pour accueillir le dernier week-end de l'année

(Belga) La journée de vendredi débutera par des éclaircies en Flandre et des nuages ailleurs, qui gagneront toutefois rapidement l'ensemble du territoire, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). La pluie s'invitera par l'ouest en fin de matinée, avant de se décaler vers l'Allemagne et les Pays-Bas au cours de l'après-midi. Il fera chaud pour la saison, puisque les maxima seront compris entre 8°C et 13°C, pour des minima équivalents. Le vent soufflera fort, avec des rafales pointant jusqu'à 70 ou 80 km/h.

En soirée, la nébulosité deviendra abondante et la pluie donnera le change en s'imposant depuis le sud, cette fois. Les averses progresseront vers le nord-ouest durant la nuit. L'arrivée d'un air plus doux maintiendra le thermomètre aux mêmes températures qu'en journée, voire lui feront gagner un ou deux degrés localement. La Saint-Sylvestre débutera sur une note mouillée, qui s'estompera pour garder les fêtards du Nouvel An au sec, et au chaud avec des maxima pouvant atteindre jusqu'à 17°C en Campine. (Belga)