Philippines: 44 morts et plus de 500.000 personnes affectées par les fortes pluies

(Belga) Les inondations et glissements de terrain qui ont ravagé différentes régions des Philippines en période de Noël ont fait au moins 44 morts et affecté plus de 500.000 personnes, a indiqué vendredi l'agence nationale de gestion des catastrophes.

Vingt-huit personnes sont encore portées disparues, alors que plus de 56.800 habitants ont dû quitter leur maison et se réfugier dans des centres d'évacuation ou auprès de proches. La plupart des personnes portées disparues sont des pêcheurs partis en mer malgré la mauvaise météo, selon des responsables locaux. Une grande partie des décès connus, 19, a eu lieu dans la province du Misamis Occidental, où les pluies diluviennes ont entrainé des inondations très rapides et des glissements de terrain dévastateurs. Seize autres personnes sont décédées dans d'autres provinces du sud, tandis que neuf décès ont été rapportés dans des provinces centrales et orientales. Au-delà du lourd bilan humain, les dommages matériels sont considérables. Des cultures ont été ravagées et des infrastructures anéanties. Les dommages sont estimés à plus de 1,41 milliard de pesos (25 millions de dollars), selon l'agence de gestion des catastrophes. (Belga)