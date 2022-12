Ryanair a fait venir des équipages de l'étranger pour contrer la grève à Charleroi

(Belga) La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair a fait venir des équipages depuis ses autres bases européennes pour contrer la grève du personnel de cabine à Charleroi, a indiqué vendredi Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE, à Belga. La Centrale nationale des employés estime que le mouvement de grogne devrait monter en puissance au fil de la grève, prévue les vendredi 30 et samedi 31 décembre, ainsi que le dimanche 1er janvier, le samedi 7 et le dimanche 8 janvier.

Les craintes des grévistes de voir Ryanair appeler en renfort du personnel étranger se sont confirmées, d'après M. Lebbe. Il estime à six le nombre d'avions, sur les 15 basés à l'aéroport de Charleroi, qui ont décollé en matinée avec du personnel de cabine n'étant pas basé en Belgique. Les pilotes belges de la compagnie avaient pourtant mis en garde Ryanair jeudi soir qu'ils débrayeraient eux aussi si le transporteur faisait appel à des employés étrangers pour contourner le mouvement de leurs collègues en cabine. Pour l'heure, le syndicaliste se montre satisfait de la mobilisation, qu'il estime entre 150 et 200 personnes à Charleroi. Vendredi matin, près d'une soixante de vols aller-retours de la compagnie étaient annulés pour la journée mais ce nombre est appelé à évoluer, selon M. Lebbe. En effet, les équipes qui, en matinée, ont assuré des vols plus longs ne seront plus disponibles l'après-midi et il n'est pas certain que l'équipage soit suffisant pour garantir les liaisons suivantes, avance-t-il. Les hôtesses et stewards dénoncent le refus du transporteur irlandais de garantir le salaire minimum légal en Belgique.