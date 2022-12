"Avec une troisième bière, on est déjà au-dessus": Bertrand Caroy annonce de nombreux contrôles pour le réveillon du nouvel an

Pendant la période des fêtes et particulièrement le soir du réveillon du nouvel an, la police met en place des contrôles pour lutter contre l'alcoolémie au volant. Bertrand Caroy était l'invité du RTL Info 13h. Le policier en charge de la circulation de la zone de police boraine donne ses conseils.

À quoi correspond le seuil de 0.5g à ne pas dépasser?

C'est le taux d'alcool dans le sang. Ça équivaut à deux petites bières au maximum, si on en prend une troisième, on est déjà au-dessus de la norme.

La police est mobilisée, quand commencent les contrôles et comment se passent-ils?

Il y a des contrôles qui sont effectués en journée et en soirée pour montrer une présence policière et inciter les personnes à ne surtout pas prendre le volant en ayant consommé des boissons alcoolisées.

Vous constatez sur le terrain que les gens font moins attention la nuit du réveillon ?

Oui, on remarque que les conducteurs qui sortent le jour du nouvel an ont tendance à faire moins attention alors qu'il serait plus simple de désigner un BOB ou de faire appel à un taxi. En général, une personne qui sort sans penser au retour au préalable a tendance à vouloir prendre le volant en fin de soirée. Mais une fois que ces personnes sont contrôlées par les services de police, il est déjà trop tard.

Quel est votre conseil ?

Réfléchir à ça avant de partir. Une fois que vous vous dirigez vers l'endroit de sortie, automatiquement, soit vous vous faites déposer, ce qui va vous obliger à appeler quelqu'un pour venir vous chercher, soit vous choisissez un BOB dans le groupe d'amis. C'est une tournante à faire et ça évite pas mal d'accidents.

Quel est l'objectif de contrôler les gens à partir de 14h le 31 décembre ?

L'objectif est de montrer que la police est présente pour sécuriser nos routes, mais aussi dire "attention", vous avez des contrôles de police, vous êtes avertis, à vous de respecter ce qui est demandé.

Les contrôles durent aussi le premier janvier et les autres jours?

La campagne BOB, elle démarre fin novembre jusque fin janvier. Des contrôles, il y en a tous les jours, à toutes les heures. Il ne faut pas penser que les contrôles ne se font que la soirée et le week-end.