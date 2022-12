Egypte: trois policiers tués dans une attaque à Ismaïliya

(Belga) Des hommes armés ont tué vendredi trois policiers et blessé quatre dans une attaque contre un barrage de sécurité dans la ville d'Ismaïliya sur le canal de Suez en Egypte, ont indiqué des sources de sécurité et médicales.

Les sources de sécurité ont parlé d'une "attaque terroriste", la première du genre dans une ville d'Egypte depuis près de trois ans, hormis dans la péninsule du Sinaï où sévissent des groupes jihadistes. Deux hommes armés sont sortis de deux voitures qui se sont approchés du barrage installé dans un quartier résidentiel d'Ismaïliya (nord-est) et ont commencé à tirer à l'arme automatique sur les policiers, ont ajouté les sources de sécurité. Trois policiers ont été tués et quatre blessés, dont un officier. D'autres policiers ont riposté en ouvrant le feu tuant l'un des assaillants et blessant l'autre qui a néanmoins réussi à prendre la fuite, d'après les mêmes sources. Ces dernières années, les attaques contre les forces de sécurité et représentants de l'Etat se sont concentrées dans la péninsule du Sinaï (est), où une insurrection jihadiste est aujourd'hui en perte de vitesse. (Belga)