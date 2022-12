Des individus cagoulés armés braquent un supermarché à Genval

Un braquage a été perpétré jeudi soir dans un supermarché à Genval, dans l'entité de Rixensart, a indiqué vendredi le parquet du Brabant wallon.

Quatre individus portant des vêtements noirs, des cagoules et masques chirurgicaux, ont fait irruption, jeudi soir vers 19h00, dans le magasin Aldi situé le long de l'avenue Albert 1er, à Genval. Ils se sont alors dirigés vers l'une des caisses où, sous la menace d'armes de poing et d'une machette, ont exigé que leur soit remis le contenu de celle-ci.

Les malfrats se sont ensuite adressés à un responsable dans le but de se faire ouvrir le coffre-fort, avant de comprendre qu'ils ne parviendraient pas à leurs fins en raison des mesures de sécurité prises par les exploitants de l'enseigne. Les braqueurs ont fui par une porte de secours située à l'arrière du magasin. Aucun blessé n'est à déplorer, mais plusieurs membres du personnel et six clients présents au moment des faits ont été fortement choqués.