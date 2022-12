L'année 2023 débutera avec plus de 10°C au thermomètre

(Belga) Le temps sera assez nuageux sur l'ouest et le nord-ouest samedi après-midi avec un risque de faibles pluies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il restera sec dans les autres régions et les maxima atteindront 12°C à 17°C. Le vent de sud­-ouest sera assez fort.

Ce soir, le temps restera sec sur la plupart des régions avec seulement la possibilité de faibles précipitations intermittentes dans l'extrême ouest. La nébulosité sera encore assez abondante dans l'ouest et le nord­-ouest. Les minima seront compris entre 9°C et 13°C, tandis que des rafales de 60 ou 65 km/h seront encore possibles. Dimanche, il fera très nuageux avec d'abord quelques pluies localisées. L'après­-midi, les précipitations s'intensifieront depuis la frontière française et le temps restera encore pratiquement sec dans le sud­-est. Les maxima se situeront entre 10°C en Hautes Fagnes et 14°C dans le nord. Le temps sera à nouveau pluvieux lundi mais très doux avec des maxima de 9°C à 13°C. (Belga)