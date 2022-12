Les dirigeants européens rendent hommage à Benoît XVI

(Belga) À l'annonce du décès, samedi matin, du pape émérite Benoît XVI, les dirigeants européens ont salué la mémoire de celui qui a dirigé l'Église catholique de 2005 à 2013, avant de renoncer au pontificat pour des raisons de santé.

Le président français Emmanuel Macron a salué les efforts de l'ancien pape en faveur d'un "monde plus fraternel". Pour la Première ministre italienne Giorgia Meloni, l'ex-pape était "un géant de la Foi et de la Raison", ainsi qu'"un grand de l'Histoire que l'Histoire n'oubliera pas". "Attristé" par la nouvelle, son homologue britannique Rishi Sunak a rendu hommage à un "grand théologien", tandis que l'Église anglicane a indiqué prier en mémoire de l'ancien pape. "Le monde a perdu l'un des plus grands théologiens des 20e et 21e siècles, un proche collaborateur du saint Jean-Paul II", son prédécesseur polonais au Vatican, a regretté sur Twitter le président polonais Andrzej Duda, dans un pays traditionnellement attaché à la foi catholique. De son côté, le chancelier allemand Olaf Scholz a qualifié son compatriote de "figure marquante" de l'Église catholique, de "personnalité combative" et de "théologien intelligent". Né Joseph Ratzinger, Benoît XVI s'est éteint samedi à 95 ans dans le monastère des jardins du Vatican, où il s'était retiré. (Belga)