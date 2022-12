Pour 110 millions d'euros de feux d'artifice vendus pour le Nouvel An aux Pays-Bas

(Belga) Une quantité record de feux d'artifice a été achetée aux Pays-Bas cette année pour la soirée de la Saint-Sylvestre. Selon l'Association néerlandaise de pyrotechnie (BPN), les marchands de feux d'artifice ont ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros pour l'occasion.

Le précédent record de vente datait du passage à l'An Neuf de 2019-2020, lorsque pour 77 millions d'euros de feux d'artifice avaient été tirés aux Pays-Bas. Les deux années suivantes avaient été marquées par une interdiction des feux d'artifice en raison de la pandémie de coronavirus. Selon l'Association néerlandaise de pyrotechnie, 10% de l'augmentation des ventes sont dus à l'inflation et au prix plus élevé des feux d'artifice. "Le reste est vraiment dû au fait qu'il y a eu une énorme augmentation des ventes. L'enthousiasme pour les feux d'artifice est très élevé cette année", note la BPN. Le secteur des feux d'artifice s'attendait auparavant à des ventes d'environ 85 millions d'euros pour cette année. Les vendeurs de feux d'artifice avaient en effet déjà constaté une augmentation significative du nombre de commandes en prévente. Les commandes ont, semble-t-il, été une fois et demie à deux fois supérieures à celles de la même période en 2019. Les commandes pouvaient déjà être passées depuis la mi-novembre et les feux d'artifice pouvaient être achetés dans les magasins depuis trois jours. Pendant la prévente, les commandes étaient déjà en hausse d'environ 35%. Durant les jours de vente, l'engouement s'est ensuite plus que confirmé. (Belga)