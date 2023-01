"Magnifique": 50.000 personnes ont suivi le feu d'artifice sur la place des Palais à Bruxelles (VIDEO)

Quelque 50.000 personnes ont assisté au feu d'artifice de Nouvel An sur et autour de la place des Palais à Bruxelles, a indiqué une porte-parole de l'organisation Brussels Major Events.

La foule a pu se répartir dans les différentes zones prévues à cet effet par les services de sécurité et les organisateurs. La police a bouclé ces espaces, une fois complets. Aucun problème n'a été signalé autour de l'événement pyrotechnique. La décision concernant la tenue du show a été confirmée en dernière minute. Les organisateurs se sont concertés tout au long de la journée de samedi avec les services de sécurité et les météorologues, en tenant compte des rafales de vent. La situation a encore été analysée à 23h45 et il a alors été décidé de maintenir le spectacle.