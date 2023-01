Nuit du Nouvel An agitée à Bruxelles: police caillassée, véhicules incendiés et des dizaines d'arrestations

La nuit du réveillon à Bruxelles a été mouvementée pour les agents de la police locale qui ont été "caillassés à plusieurs reprises par des jets de projectiles", fait savoir la cellule de communication de la police de Bruxelles Capitale-Ixelles dimanche.

En outre, des feux d'artifice ont été utilisés malgré l'interdiction, et six voitures ont été incendiées. Les troubles ont mené à l'arrestation de 74 personnes dans la capitale la nuit de la Saint-Sylvestre.

Sur la septantaine d'arrestations, 10 sont des arrestations judiciaires, le reste des arrestations administratives. La police a en outre procédé à 407 interventions, le quart d'entre elles par les agents de la zone de police couvrant l'ouest de la capitale. Le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU) a pour sa part dû intervenir près de 172 fois (82 interventions des pompiers et 90 interventions ambulances) et six fois pour des véhicules en feu.

La police constate en outre qu'il y a eu "beaucoup de monde" dans le centre-ville de Bruxelles la nuit du réveillon avec "pas moins de 50.000 spectateurs qui ont assisté au feu d'artifice" de Nouvel An, selon le communiqué de la cellule.

Les accès à la place des Palais, d'une capacité de 19.000 spectateurs, et au Parc de Bruxelles, d'une capacité de 13.000 spectateurs, ont dû être fermés vers 23h30. Les accès à la Grand-Place ont aussi dû être fermés temporairement. "La police était visible sur le terrain afin d'assurer le bon déroulement de cet événement festif", note la police qui précise que "la sécurisation des festivités de Nouvel An a été coordonnée par la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles, et ce en parfaite collaboration avec les autres zones bruxelloises ainsi que la police fédérale".

Les transports publics bruxellois ont par ailleurs été perturbés durant la nuit du réveillon, sur ordre de police ou face à des actes de vandalisme, a communiqué la STIB via Twitter.