Un homme décède lors d'un tir au carbure aux Pays-Bas

(Belga) Un Néerlandais de 23 ans a succombé à ses blessures encourues alors qu'il s'adonnait au tir au carbure, une tradition pyrotechnique fort répandue aux Pays-Bas. L'incident s'est produit vers 16h40 samedi à Diessen, non loin de la frontière belge.

Une quarantaine de personnes assistaient à la démonstration qui a mal tourné. La victime a été emmenée dans un état critique à l'hôpital où elle est décédée. Le tir au carbure consiste à obtenir une explosion à partir de carbure de calcium. La pratique est inscrite au patrimoine immatériel des Pays-Bas. La tradition, d'origine germanique, est bien ancrée dans le nord et l'est du territoire. Le carbure n'est pas considéré comme un feu d'artifice et n'est donc pas soumis à la même législation. (Belga)