Décès à 74 ans d'Anita Pointer, membre fondatrice du groupe des Pointer Sisters

(Belga) Anita Pointer, l'une des quatre soeurs fondatrices du groupe de pop et rythm and blues américain Pointer Sisters, est décédée à l'âge de 74 ans, rapporte CNN dimanche, citant son agent Roger Neal.

Atteinte d'un cancer, Anita Pointer a rendu l'âme samedi soir dans sa maison à Los Angeles. "Bien que nous soyons très touchés par la perte d'Anita, nous nous consolons en la sachant en paix près de sa fille Jada et de ses soeurs June et Bonnie", a commenté la famille. June est décédée en 2006 et Bonnie en 2020. Les quatre soeurs - Bonnie, Anita, Ruth et June - ont commencé à chanter dans l'église de leur père à Oakland, en Californie, avant de connaître la gloire dans les années 1970. Parmi leurs succès figurent des hits tels "I'm So Excited" et "Jump (For My Love)". Le quatuor a remporté son premier Grammy Awards (récompense musicale) pour la chanson "Fairytale" en 1975. Co-écrit par Bonnie et Anita, le titre a décroché le prix du meilleur duo de country et a été enregistré par la suite par Elvis Presley. (Belga)