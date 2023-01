Les Responsible Young Drivers ramènent plus de 300 fêtards chez eux

(Belga) Les Responsible Young Drivers (RYD) ont ramené quelque 330 fêtards chez eux durant la nuit de Nouvel An, ont indiqué les deux ailes de l'organisation dimanche (Flandre et Wallonie-Bruxelles).

Les bénévoles ont été plus sollicités au nord du pays. Quarante volontaires y ont été mobilisés entre minuit et 6h00. Ils ont permis à 250 personnes d'être ramenées chez elles à bord de 90 véhicules. En Wallonie et à Bruxelles, trente volontaires étaient sur le pied de guerre. Ils ont rapatrié 85 fêtards, à bord de 27 voitures. L'opération s'est passé sans incident, a précisé Laura Gonzalez Schena, coordinatrice des Responsible Young Drivers Wallonie-Bruxelles. "Déjà avant le Covid, nous observions une baisse du nombre de volontaires et de personnes ramenées", explique-t-elle. Les RYD vont analyser les raisons d'un tel recul même si quelques pistes sont déjà avancées. L'association n'a ainsi reçu quasiment aucun appel de Bruxelles la nuit passée et, selon Mme Gonzalez Schena, cela s'explique par les services alternatifs (Uber, service de nuit de la Stib...) mis en place. "Nous espérons aussi que les personnes elles-mêmes prennent leurs dispositions à l'avance et se montrent plus responsables", commente-t-elle. Les RYD se déplacent en binôme. Arrivés sur le lieu demandé, l'un d'eux prend place au volant de la voiture des fêtards et l'autre suit ce véhicule jusqu'à la destination afin de récupérer son collègue.