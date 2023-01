Un paramilitaire tué par balle dans le centre de l'Iran

(Belga) Un paramilitaire a été abattu samedi lors des manifestations dans le centre de l'Iran, pays touché par un mouvement de contestation déclenché après la mort en détention d'une jeune femme, a annoncé dimanche un média officiel.

"Un membre de Bassidj (milices affiliées aux Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, NDLR) a été abattu dans la ville de Semirom par des criminels armés", a rapporté l'agence Irna. Selon Irna, les manifestations ont eu lieu samedi soir devant le gouvernorat de Semirom dans la province d'Ispahan (centre) et dans d'autres endroits de la ville. "Les forces de l'ordre ont été déployées afin d'établir la sécurité dans la ville et, dans certains cas, il y a eu des affrontements avec un certain nombre d'émeutiers", a ajouté l'agence. L'Iran est secoué par des manifestations déclenchées par la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, décédée après son arrestation par la police des mœurs pour infraction au code vestimentaire strict de la République islamique. Les autorités, qui dénoncent des "émeutes" orchestrées par des pays étrangers et des groupes d'opposition, ont arrêté des milliers de personnes. Des centaines de personnes, principalement des manifestants mais aussi des membres des forces de sécurité, ont été tuées depuis le début de la contestation, selon les autorités. La justice a annoncé avoir condamné 11 personnes à la peine capitale pour leur rôle dans les manifestations. Des militants assurent que ce chiffre est sous-évalué.