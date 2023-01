Au total, 160 arrestations en Région bruxelloise dans la nuit du Nouvel An

(Belga) La nuit du réveillon à Bruxelles a été mouvementée pour la police, dont certains agents ont été caillassés. Les troubles ont mené à l'arrestation de 160 personnes en Région bruxelloise la nuit de la Saint-Sylvestre. Vingt-et-une sont des arrestations judiciaires, le reste des arrestations administratives, a indiqué la police dans un nouveau bilan établi dimanche matin.

Les six zones de police actives en Région bruxelloise ont en outre procédé à 690 interventions, la moitié d'entre elles ayant été couvertes par les agents du centre-ville, d'Ixelles et de la zone Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Jette, Ganshoren, Berchem-Sainte-Agathe et Koekelberg). (Belga)