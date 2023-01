Ouganda: au moins 9 morts dans une bousculade dans un centre commercial lors du Nouvel An

(Belga) Au moins neuf personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une bousculade dans un centre commercial de la capitale ougandaise Kampala lors de la célébration du Nouvel An, a annoncé dimanche la police.

Après les tirs de feu d'artifice à l'extérieur du centre commercial Freedom City, au sud de la capitale, "une bousculade s'en est suivie, causant la mort instantanée de cinq personnes et en blessant de nombreuses autres", a déclaré dans un communiqué Luke Owoyesigyire, porte-parole de la police. "Les secouristes sont arrivés sur les lieux et ont transporté les blessés à l'hôpital, où neuf personnes au total ont été confirmées mortes", a-t-il poursuivi. Luke Owoyesigyire a précisé que des "jeunes" faisaient partie des victimes, et dénoncé des faits "d'imprudence et de négligence", sans donner plus de détails. Ces célébrations du Nouvel An en Ouganda, pays d'Afrique de la région des Grands Lacs, étaient les premières depuis trois ans, après des restrictions dues à la pandémie de Covid-19 et à des problèmes sécuritaires. (Belga)