"Avatar 2" continue de faire des vagues au box-office nord-américain

"Avatar 2" a continué d'affoler le box-office aux Etats-Unis et au Canada lors du long week-end du Nouvel an, en engrangeant 82,4 millions de dollars, selon les chiffres provisoires dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

La suite très attendue du blockbuster de science-fiction de 2009, qui se déroule plus d'une décennie après les événements du premier film, a ainsi dépassé le milliard de dollars de recettes à l'échelle mondiale.

Un montant déjà astronomique mais néanmoins encore insuffisant, à en croire son réalisateur James Cameron, qui a estimé qu'il faudrait récolter au moins le double pour rentrer dans ses frais. Le premier "Avatar" avait remporté 2,9 milliards de dollars, un record.

De nouveau situé sur la planète Pandora, "Avatar: la voie de l'eau" met en scène le Marine américain Jake Sully (Sam Worthington), désormais définitivement installé dans son corps de Na'vi, ces grands habitants autochtones à la peau bleue, et travaille avec eux pour protéger leur habitat d'une funeste menace.

Une autre suite, "Le Chat potté 2: la dernière quête", se glisse à la deuxième place du podium avec 22 millions pour son deuxième week-end en salles. Dans ce film pour enfants tiré de l'univers de la saga "Shrek", le félin se lance dans une aventure épique pour restaurer ses neufs vies.

"Black Panther: Wakanda Forever", la suite du film Marvel afro-futuriste qui avait cartonné en 2018, remonte de la cinquième à la troisième place, récoltant 6,5 millions pour atteindre un total de 439,6 millions en huit semaines de projection.

En quatrième, on retrouve le biopic sur la chanteuse Whitney Houston, "I Wanna Dance With Somebody", qui enregistre 5,4 millions pour son deuxième week-end.

Et le long-métrage "Babylon", vibrant hommage du surdoué Damien Chazelle au Hollywood des années 1920, avec Margot Robbie et Brad Pitt, recueille seulement 3,6 millions de dollars pour sa deuxième semaine, six ans après le triomphe de "La La Land".

Voici le reste du top 10:

6. "Violent Night" (2,8 millions de dollars)

7. "The Whale" (1,8 million)

8. "The Fabelmans" (1,6 million)

9. "Le Menu" (1,4 million)

10. "Avalonia, l'étrange voyage" (747.000 dollars)