Les grands procès attendus en France en 2023

Le procès en appel du scandale sanitaire du Mediator ouvrira l'année judiciaire 2023, également marquée par le jugement d'Airbus et d'Air France dans le dossier du crash du Rio-Paris et un nouveau procès pour le Chilien Nicolas Zepeda, accusé de l'assassinat de son ex-petite amie japonaise.

Voici les grands procès attendus en France.

JANVIER

- PARIS -

L'affaire du Mediator de retour devant la justice: deux ans après leur condamnation à 2,718 millions d'euros d'amende pour "tromperie aggravée" dans le scandale lié à leur médicament, les laboratoires Servier sont rejugés à Paris dans la salle "Grands procès" qui a accueilli ceux des attentats du 13-Novembre, puis de Nice. Du 9 janvier au 28 juin.

- MARSEILLE -

D'un scandale à un autre: 25 prévenus, français, espagnols et italiens, dont huit vétérinaires, comparaissent du 9 janvier au 2 février devant le tribunal correctionnel pour un trafic de viande de cheval impropre à la consommation et remise dans la filière alimentaire, portant sur près de 200 animaux.

C'est l'un des volets annexes d'une première affaire d'escroquerie à la viande chevaline, dont le délibéré est attendu à Marseille le 11 janvier.

- PARIS -

Le "Benallagate" en appel: l'ex-chargé de mission de l'Elysée Alexandre Benalla est rejugé pour des violences lors du 1er mai 2018, à l'origine d'un scandale politique retentissant, et pour lesquelles il a été condamné en première instance à un an de prison ferme. Du 27 janvier au 3 février.

FÉVRIER

- PARIS -

Procès aux assises d'une femme atteinte de troubles psychiatriques, accusée d'avoir déclenché un incendie dans un immeuble parisien en 2019, faisant dix morts et des dizaines de blessés, l'un des plus meurtriers dans la capitale. Du 6 au 24.

- VESOUL -

Procès en appel du Chilien Nicolas Zepeda, condamné en première instance à vingt-huit ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de son ancienne petite amie japonaise Narumi Kurosaki en décembre 2016 à Besançon, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Du 21 février au 10 mars.

AVRIL

- PARIS -

Près de quarante-trois ans après l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic à Paris, qui a fait 4 morts et 46 blessés, le procès s'ouvre à Paris, mais vraisemblablement sans l'unique accusé, l'universitaire libano-canadien Hassan Diab, reparti au Canada en 2018. Du 3 au 21.

- PARIS -

Quatorze ans après le crash du Rio-Paris, dans lequel 228 personnes ont trouvé la mort, le tribunal correctionnel rend son jugement à l'égard d'Airbus et d'Air France, jugés pour homicides involontaires. Le parquet a requis leur relaxe. Le 17.

MAI

- PARIS -

Procès pour génocide de l'ancien gendarme rwandais Philippe Hategekimana, naturalisé français sous le nom de Philippe Manier. Il s'agit de la cinquième affaire liée à l'extermination des Tutsi en 1994 au Rwanda jugée en France. Du 10 mai au 30 juin.

JUIN

- PARIS -

Procès de Christian Ganczarski, islamiste allemand et cerveau des attentats de Djerba en 2002, pour l'agression de trois surveillants de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, qui avait provoqué un mouvement national de grève des agents pénitentiaires. Du 12 au 16.

- DOUAI -

Procès en appel de Dino Scala, surnommé le "violeur de la Sambre", condamné en juillet dernier à la peine maximale de vingt ans de réclusion criminelle pour 54 viols et agressions sexuelles entre 1988 et 2018. Du 14 juin au 5 juillet.

- AIX-EN-PROVENCE -

Six ans après, trois hommes comparaissent devant les assises pour un triple assassinat à l'arme automatique, un règlement de comptes sur fond de trafic de drogue et de vengeance, dans une supérette où une quinzaine de personnes, dont des enfants, regardaient un match de football à la télévision. Du 19 au 29.

SEPTEMBRE

- PARIS -

Troisième procès pour les héritiers de la famille de marchands d'art Wildenstein, soupçonnés d'une fraude fiscale de plusieurs centaines de millions d'euros, après l'annulation de la relaxe générale prononcée en appel. Du 18 septembre au 4 octobre.

- PARIS -

Plus de sept ans après l'assassinat d'un couple de policiers à son domicile de Magnanville, en présence de leur fils, un proche de l'assaillant, abattu par le Raid, est jugé pour complicité. Du 25 septembre au 10 octobre.

NOVEMBRE

- PARIS -

Procès en appel de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bygmalion, du nom de cette affaire de financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012. L'ex-président avait été condamné à un an de prison ferme en première instance. Du 8 novembre au 8 décembre.

ÉGALEMENT ATTENDUS EN 2023

- AIX-EN-PROVENCE -

Procès en appel de deux ex-dentistes marseillais, les Guedj père et fils, pour des centaines de mutilations dentaires sur des patients désormais "sans sourire".

- VALENCE -

Procès de Gabriel Fortin, accusé d'avoir assassiné en quelques jours dans la Drôme, l'Ardèche et le Haut-Rhin une conseillère Pôle emploi et deux responsables des ressources humaines, ce qui lui a valu le surnom de "tueur de DRH". Il doit également être jugé pour avoir tenté de tuer un quatrième DRH.

- LYON -

Procès en appel de Mamadou Diallo, acquitté en avril dernier du meurtre d'une postière dans l'Ain, Catherine Burgod, frappée de vingt-huit coups de couteau en décembre 2008.

- BEAUVAIS -

Procès devant la cour d'assises des mineurs du meurtrier présumé de Shaïna, adolescente de 15 ans brûlée vive dans l'Oise en octobre 2019.

- FOIX -

Procès dans l'affaire des "disparus de Mirepoix", un double meurtre sur fond de dépit amoureux. La disparition en novembre 2017 d'un jardinier-paysagiste et de sa fille n'avait été élucidée que six mois plus tard.

- STRASBOURG -

Procès en appel de Jean-Marc Reiser, condamné en juillet à la perpétuité pour l'assassinat de l'étudiante Sophie Le Tan en septembre 2018 à Strasbourg.

