Panier RTL info / Test Achats: l'inflation dans les supermarchés ne ralentit pas, voici les 20 produits dont le prix a le plus augmenté en 1 an

RTL info et Test Achats s'engagent à suivre le pouvoir d'achat des Belges tous les mois. Nous suivons l'évolution des prix des produits qui constituent le caddie de base des Belges, et nous tentons par la suite d'en expliquer les causes et les conséquences. Pour y parvenir, il y a des chiffres concrets, comptabilisés au fil des mois et des années. On parle des prix d'environ 3.000 produits, dans les magasins Aldi, Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize, Lidl et Albert Heijn (présent en Flandre uniquement).

> Novembre 2022: augmentation annuelle de 18,11%, (re)découvrez notre analyse

> Octobre 2022: augmentation annuelle de 15,31%, (re)découvrez notre analyse

> Septembre 2022: augmentation annuelle de 13,2%, (re)découvrez notre analyse

Hélas, la situation ne s'améliore pas pour le mois de décembre 2022, dont nous venons de rassembler les chiffres. L'inflation dans les supermarchés, donc l'augmentation des prix des mêmes produits sur un an, continue de grimper, atteignant désormais 19,67%.

Une famille de deux personnes paie désormais 497€ par mois, en moyenne, pour faire ses courses en grande surface. C'est 82€ de plus qu'en décembre 2021, et 9€ de plus qu'en novembre 2022…

Ce mois-ci, ce sont les spaghetti qui font une percée dans le top 3 des produits ayant le plus augmenté en 1 an (+53%), devant les frites surgelés (+50%) et le papier aluminium (+47%). En tête, on retrouve désormais le… papier essuie-tout (+57%). Globalement (vous pouvez le constater en cliquant sur les liens ci-dessus), ce sont souvent les mêmes produits qu'on retrouve dans ce classement.

Les 20 produits dont le prix a le plus augmenté entre décembre 2021 et décembre 2022:

Papier essuie-tout: +57,45%

Spaghetti: +53,48%

Frites surgelées: +49,57%

Papier aluminium: +47,44%

Papier toilette: +44,25%

Beurre aux herbes: +43,73%

Huile de friture: +43,47%

Gouda Jeune: +41,08%

Concentré de tomates: +37,88%

Poulet rôti: +37,38%

Beurre de cuisson: +36,82%

Beurre de laiterie: +36,03%

Mix de poivrons: +34,82%

Saucisses: 34,37%

Fricandelles: +33,95%

Moutarde: +32,37%

Crevettes grises: +32,32%

Concombre: +31,39%

Mayonnaise: +30,76%

Crème: +30,18%

Au rayon des bonnes nouvelles, voici les produits qui augmentent le moins en décembre 2022, voire qui baissent (très) légèrement: