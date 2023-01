Sharon retrouve son portefeuille… 54 ans après l'avoir perdu !

Sharon est bien chanceuse d'avoir retrouvé son portefeuille après tant d'années. Nous vous en parlions il y a quelques jours, elle pensait ne jamais le retrouver, mais des travaux dans son ancienne école ont fait ressurgir l’objet perdu.

"Il est tombé d’ici", explique l'un des ouvriers en pointant du doigt un trou béant dans le plafond. "Vous pouvez voir qu’il y a aussi des vieilles chaussures et d’autres choses. Puis on a vu des photos et une carte de sécurité sociale, et on s’est dit qu’on pouvait retrouver son propriétaire", explique-t-il.

La société des travaux envoie alors un message via les réseaux sociaux. Sharon reconnaît immédiatement son portefeuille. "Ça m’a fait plaisir parce que ça m’appartenait. J’ai revu ces photos d’anciens camarades de classe et d'amis", confie-t-elle, le sourire aux lèvres.

Grâce à cette découverte, Sharon a pu remonter le temps et revenir à l’époque de ses seize ans.