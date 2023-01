Les contrats fixes sont de retour chez certains fournisseurs: est-ce vraiment plus intéressant?

En contrat fixe, les prix de l’énergie sont bloqués aux tarifs proposés au moment de la signature. En contrat variable, ces prix fluctuent en fonction du marché. Et vu les prix astronomiques atteints ces derniers mois, les contrats fixes avaient disparu. Mais voilà que le fournisseur Luminus s’y remet ! "Comme les prix ont baissé et que la demande de contrats fixes reste élevée, nous avons décidé de les proposer à nouveau, même si cela reste risqué", explique le porte-parole de l'entreprise, Nico De Bie cité par Het Nieuswblad.

En août 2022, le marché du gaz s’affole. Les prix atteignent 342 euros le megawatt heure. Les foyers en contrat variable payent le prix fort. Les gagnants sont alors les foyers en contrat fixe. Mais en contrat variable, les prix varient aussi à la baisse ! Et aujourd’hui, les pics connus en août semblent loin derrière nous. "Les prix, depuis la fin du mois d'août et début du mois de septembre, ont diminué d'environ 4 à 5 fois. C'est vraiment une baisse structurelle très importante. Attention, lors de cette période, on a connu aussi une grande volatilité avec des prix qui descendaient, puis remontaient, puis redescendaient...", note Stéphane Bocqué, porte-parole de la Fédération belge des Entreprises Electriques et Gazières (Febeg).

Pour le gaz, comptez un peu moins de 73 euros (72,75€) le megawatt heure pour les livraisons de février. C’est une baisse, oui, mais ces prix restent élevés. En temps normal, cette dernière décennie, les prix étaient d’en moyenne 20 à 25€ le mégawatt heure. On en est donc encore loin... "Il est très difficile à dire quels seront les prix d'ici 3 à 6 mois. Toutefois, la plupart des spécialistes s'accordent pour dire que les prix ne reviendront pas aux prix du niveau d'avant crise, et qu'on s'arrêtera quelque part à un plafond un peu plus élevé", poursuit le porte-parole de la Febeg.

Signer un contrat fixe, c’est donc prendre un risque en ce moment. Si les prix continuent à baisser, votre contrat ne va pas s’y adapter. Mais cette baisse dépend de bons nombres d’éléments instables. La production d’énergie éolienne, par exemple. La météo, l’économie chinoise… Et bien sûr la Guerre en Ukraine.