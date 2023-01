Marc Tarabella "ne se cache pas" et soutient la levée de son immunité

(Belga) L'eurodéputé belge Marc Tarabella "soutient" la levée de son immunité parlementaire dès lors qu'elle est demandée par la Justice, car il "ne se cache pas derrière cette immunité", a fait savoir lundi son avocat.

Une procédure d'urgence pour la levée de l'immunité parlementaire de Marc Tarabella (PS) et de l'eurodéputé italien Andrea Cozzolino a été lancée lundi au Parlement européen, à la suite d'une demande des autorités judiciaires belges dans le cadre de la vaste enquête sur des faits présumés de corruption et de blanchiment d'argent autour de cette assemblée, en lien avec le Qatar et le Maroc. "Depuis le début de ce dossier, Marc Tarabella répète qu'il est à la disposition de la justice et a même demandé à être entendu rapidement afin de pourvoir se défendre", a rappelé son conseil, Me Maxim Toller, dans un message à l'agence Belga. "Il a également dit qu'il ne se cacherait pas derrière son immunité parlementaire, n'ayant rien à se reprocher. Il soutient donc sa levée d'immunité si celle-ci est demandée", selon l'avocat. (Belga)