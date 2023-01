Bon début d'année pour le BEL 20

(Belga) Après avoir légèrement levé le pied lundi vers onze heures, le BEL 20 et ses voisins européens devaient reprendre leur progression avec davantage de conviction, notre indice vedette gagnant finalement 1,41 % à 3 753,22 points avec tous ses éléments dans le vert à l'exception d'Ageas (41,40) et Galapagos (41,31) qui cédaient de justesse 0,05 et 0,10 %.

VGP (81,10) se distinguait toujours par un nouveau regain de 4,24 % devant Umicore (35,37) et Solvay (97,44) qui bondissaient de 3,06 et 3,15 %, UCB (74,50) et arGEN-X (352,10) s'appréciant de 1,28 et 1,09 %, Aperam (30,36) et Sofina (211,60) de 2,95 et 2,92 %. AB InBev (56,90) et Colruyt (21,78) valaient 1,12 et 2,25 % de plus que vendredi, KBC (60,38) gagnant 0,50 %. Elia (134,30) et GBL (75,50) gagnaient 1,13 et 1,23 %, Aedifica (77,45) et Cofinimmo (85,95) étant en hausse de 2,18 et 2,69 %, Proximus (9,14) et D'Ieteren (181,10) de 1,65 et 1,06 %. Recticel (16,22) et Deceuninck (2,52) étaient par ailleurs positives de 4,4 et 2,6 %, Econocom (3,06) et Qrf (9,70) bondissant de 7,2 et 6,1 % tandis que Kinepolis (40,58) et Ontex (6,52) récupéraient 4,6 et 4,5 %. Euronav (16,48) et Exmar (8,07) étaient également positives de 5 et 1,9 %, DEME (125,56) et CFE (9,87) s'appréciant de 1,2 et 3,4 %, Bpost (4,97) et Belysse (1,18) de 3,4 et 3,9 %, Agfa-Gevaert (2,75) et Barco (23,76) de 3 %. DMS Imaging (0,0524) chutait enfin de 5,7 % alors que Oxurion (0,0202) et Mithra (3,61) bondissaient de 6,3 et 6 %, Biosenic (0,10) et Biocartis (0,55) de 4,2 % chacune. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0670 USD, contre 1,0685 dans la matinée et 1,0675 vendredi. Le lingot d'or se négociait autour de 54 950 euros, en progrès de 215 euros. (Belga)