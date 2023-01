Le nombre de nouvelles voitures en baisse en 2022

(Belga) Le nombre de nouvelles immatriculations était en baisse en 2022, de 4,4 %, selon les dernières données de la fédération Febiac lundi. Il y a eu au total 366 303 nouvelles voitures immatriculées sur l'année.

La baisse se constate pour presque tous les types de véhicules. Elle est de 21,6 % pour les utilitaires légers (56 102 unités immatriculées), de 2,9 % pour les deux-roues et de 28,6 % pour les utilitaires lourds de moins de 16 tonnes. Les immatriculations d'utilitaires lourds de plus de 16 tonnes ont par contre été plus nombreux : 7 588 immatriculations, soit une progression de 11,5 %. (Belga)