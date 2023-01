Météo - Des éclaircies avant le retour de la nébulosité

(Belga) Des éclaircies apparaîtront mardi matin, après dissipation des nuages bas, au nord du sillon Sambre et Meuse et le temps restera sec à une averse près sur le nord, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Les éclaircies se développeront davantage en cours de journée, mais plus tard dans l'après-midi la nébulosité haute et moyenne augmentera sur l'ouest avec possibilité de faibles pluies sur l'extrême ouest du pays. Les maxima oscilleront autour de 5°C en Hautes Fagnes, de 9°C dans le centre et de 10°C à la mer. Mardi soir, le temps deviendra très nuageux avec des périodes de pluie. Les minima seront compris entre 4 et 10°C, les températures se radoucissant toutefois en cours de nuit. Mercredi, une nouvelle perturbation traversera notre pays. Le temps deviendra alors très nuageux et pluvieux, avec un vent assez fort. En cours d'après-midi, il fera plus sec avec éventuellement quelques éclaircies. Il fera de nouveau très doux pour la saison avec des maxima de 8 à 13°C. (Belga)