2022, une année noire pour les cryptomonnaies: comment vont-elles évoluer? Voici les avis de deux experts

2022 aura été une très mauvaise année pour les cryptomonnaies avec un effondrement des cours et des faillites en cascade.

L'un des thermomètres clés du secteur, le cours du bitcoin, a commencé l'année au-dessus des 40.000 dollars, il a terminé en dessous des 16.000. Soit une chute de 70%.

Au total, la capitalisation boursière globale du marché des cryptomonnaies termine l'année autour des 765 milliards de dollars, presque quatre fois moins qu'à son pic en novembre 2021.

La remontée des taux d'intérêt par la banque centrale américaine à partir de mai, ajoutée à la guerre en Ukraine et à la situation sanitaire en Chine, ont entraîné des réactions en chaîne : les investisseurs ont tourné dos aux actifs à risques et fait baisser les cours.

La mise en faillite de la plateforme FTX a causé des pertes à des centaines de sociétés qui lui avaient confié leur argent ou utilisaient ses produits. Ceci démontre la fragilité d’un système très riche mais non réglementé. Les autorités financières attendent encore des signaux du monde politique pour établir une structure de contrôle et des règles strictes.

Nous avons demandé à Nicolas Van Zeebroeck, professeur à la Solvay School of Economics and Management de tirer le bilan des cryptomonnaies en 2022. "En 2022, il s'est passé deux événements majeurs. Le premier est la chute très importante des cours de la cryptomonnaie. Et il y aussi la chute de plusieurs plateformes d'échange, en particulier FTX, qui est tombée en faillite, important les placements et les avoirs en cryptomonnaie des investisseurs un peu partout dans le monde, mais surtout aux Etats-Unis. C'est un traumatisme pour cette industrie", explique-t-il.

Le spécialiste répond aussi à la question de savoir si les cryptomonnaies sont un bon investissement. "Cet investissement doit se concevoir comme tous les investissements à risque. Il ne faut investir dans des cryptomonnaies comme dans tout actif volatile, que de l'argent dont on peut totalement se passer. Mais à la différence d'autres valeurs plus traditionnelles, les cryptomonnaies sur le long terme représentent un véritable pari. Elles prendront de la valeur seulement si leur modèle arrive à s'imposer et s'il n'est pas trop rattrapé ou perverti par le système financier traditionnel. Il faut en accepter les conséquences, qui est que ce pari peut tourner court", souligne Nicolas Van Zeebroeck.

Comment les cryptomonnaies vont-elles évoluer dans l’avenir ? Voici l’avis de l’économiste Bruno Colmant. "Je crois que les Etats ne vont pas tolérer très longtemps de voir ces monnaies coexister avec des monnaies d'état, qui ont cours légal. D'ailleurs, les banques centrales, dont la banque centrale européenne, sont en train d'investir des montants colossaux pour lancer des monnaies numérisées, digitales. Dans 2-3 ans, on verra apparaître des euros digitaux. Ils seront accessibles aux particuliers. Ce jour-là, il y aura une concurrence étatique aux cryptomonnaies, qui vont probablement subir une large perte", prévient l'économiste.