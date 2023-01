Juliette, 17 ans, est portée disparue depuis un mois et demi à Vedrin: "Elle serait rentrée depuis ce temps-là", son frère partage son angoisse

Le parquet de Namur et Child Focus ont diffusé mercredi un avis de disparition pour une jeune fille de 17 ans qui a été vue pour la dernière fois il y a six semaines à Vedrin, près de Namur.

Le lundi 14 novembre vers 14h30, Juliette Goormans a été vue pour la dernière fois au magasin "Carrefour Market" de la rue Gustave Guidet à Vedrin. Depuis, elle ne s'est plus manifestée. Juliette mesure 1m68 et est de corpulence mince. Elle a les yeux bruns, les cheveux bruns mi-longs et a un grain de beauté au-dessus de la lèvre. Au moment de sa disparition, elle portait une veste bleu clair et des baskets noires avec une semelle blanche. Elle est en possession d'un sac à dos rose fuchsia de marque "Kipling". "Il est demandé à Juliette de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer", indique le parquet.

Interrogé par nos confrères de SudPresse, son frère David, qui a pensé à une fugue, ne croit plus à ce scénario. "Cela fait cinquante jours qu’elle est partie. C’est bien trop long. Elle serait rentrée depuis ce temps-là", a-t-il confié.

D'après lui, sa sœur aurait pu faire une mauvaise rencontre. "Je me fais des films. Après 50 jours, la probabilité qu’il lui soit arrivé quelque chose de grave est plus importante", a-t-il ajouté.

Témoignages

Si vous avez vu Juliette Goormans ou si vous connaissez l'endroit où elle se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu ou via Child Focus au n° 116 000. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800/30.300. En 2020, la jeune fille alors âgée de 14 ans avait déjà fait l'objet d'un avis de recherche. Elle avait été retrouvée en bonne santé, en France, à Bray-Dunes.