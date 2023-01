Début des soldes: les clients font-ils davantage attention à leurs achats en raison de la crise? "Les fins de mois sont plus difficiles"

Les soldes ont officiellement démarré ce matin, dans un contexte économique particulier puisque les factures d'énergie ont plombé toutes les finances ces derniers mois. D'un côté, beaucoup de commerçants jouent leur survie financière avec ces soldes et de l'autre, qu'en est-il des clients ?

Depuis l'ouverture des portes, c'est la course aux bonnes affaires. Avec des soldes allant de -10 à -70% dans ce centre commercial liégeois, tout le monde y trouve son compte. Mais ces clients ont-ils placé une limite à leur portefeuille ?

"Oui oui, j'ai une limite. Dans ma tête, quand je vois par exemple un pull, si c'est plus qu'un certain prix, je me dis non, laisse tomber", témoigne une jeune femme. "Je crois quand même qu'on fait plus attention cette année, les dépenses sont moins importantes", ajoute un client d'une boutique.

Corinne est encore plus attentive aux dépenses : "Je suis sinistrée, j'ai perdu toute ma maison, tous mes meubles et tout ça, donc...", explique-t-elle.

Avec la crise économique et des factures énergétiques plus élevées, l'heure est à la comparaison. "On regarde un peu plus cette année-ci étant donné que les mois sont plus difficiles", déclare un jeune papa. "On cherche surtout pour les enfants et puis nous après, on voit. On fait plus attention pour nous que pour les enfants", ajoute la maman.

Après les soldes d'été ou le black friday, toutes les occasions sont bonnes pour faire des économies. Certains ont aussi réservé un budget spécial après les fêtes de fin d'année.

"Les sous ont diminué, c'est maintenant qu'il faut acheter. Et puis, il faut peut-être aider les commerçants aussi", dit encore un client. "Je n'ai pas exagéré pendant les fêtes, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui : pour essayer de profiter vraiment des bonnes affaires", déclare enfin un cliente.

Des démarques intéressantes aux fortes réductions, avec quatre semaines de promotion, ces soldes d'hiver sont prévus jusqu'au 31 janvier prochain.