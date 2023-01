"Cela touche aussi bien le chat, que le chien ou le cheval": comment les feux d'artifice peuvent traumatiser nos animaux de compagnie

Le soir du réveillon, deux chiens sont décédés dans la région de Charleroi après avoir eu peur du bruit provoqué par des feux d'artifice. Ces festivités peuvent effrayer et traumatiser les animaux de compagnie. Heureusement, des solutions pour éviter cela existent.

"Le stress lié aux feux d'artifice a provoqué une décompensation cardiaque, donc une souffrance au niveau du cœur. Et malheureusement, le chien est décédé durant le trajet entre son domicile et la clinique" explique Valentin Debatisse, vétérinaire. C'est malheureusement ce qui s'est passé avec un des deux chiens décédés durant la nuit du réveillon dans la région de Charleroi.

Lancés par dizaine chaque année, les feux d'artifice, à cause de leurs bruits souvent assourdissants, peuvent avoir de graves conséquences pour nos animaux, comme des crises de panique, l'accélération du rythme cardiaque, entre autres. "Le cheval est un grand stressé. Il va peut-être détaler à cause d'un coup de feu d'artifice (…) et engendrer parfois des accidents" explique le vétérinaire Olivier Feron.

Heureusement, des solutions existent pour protéger nos animaux comme par exemple, les séances d'habituation. À travers un baffle, des bruits de feux d'artifice sont diffusés à un volume allant de plus en plus fort. Pour Hélène de Behr, conseillère en éducation canine : "Ce qui est important, c'est qu'on respecte la limite du chien".

À savoir que plus le chiot est jeune, plus les chances de réussite sont grandes. Pour ceux qui seraient intéressés, ces séances de plus ou moins 30 secondes sont à répéter tous les trois jours.