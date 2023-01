L'Iran facilite l'accès des Afghanes à son enseignement supérieur

(Belga) L'Iran a annoncé multiplier par cinq le nombre de bourses permettant aux étudiants originaires d'Afghanistan d'étudier à l'université de Téhéran et réduire les frais d'inscription pour les Afghanes, exclues des universités dans leur pays, rapporte mardi l'agence de presse iranienne Irna.

Mi-décembre, les Talibans ont décidé de fermer les universités aux filles, déjà privées d'enseignement secondaire. A leur retour au pouvoir en Afghanistan en août 2021, les Talibans avaient promis de se montrer plus souples sur les droits des femmes, avant de revenir quelques mois plus tard à une interprétation ultra-rigoriste de l'islam qui avait marqué leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001. La République islamique d'Iran est elle-même sous le feu des critiques internationales après la mort de la jeune Mahsa Amini, décédée quelques jours après son arrestation par la police des mœurs pour infraction au code vestimentaire. Son décès a déclenché de vives protestations à l'origine de dizaines de morts et de milliers d'arrestations depuis le mois de septembre dans le pays. (Belga)