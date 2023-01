"Cela ne pouvait être qu'une grenade": une maison visée pour la huitième fois par des explosifs près d'Anvers

A Berchem, en province d'Anvers, une maison a été pour la huitième fois la cible d’une attaque à l’explosif. Il s’agit d’une maison appartenant à une famille qui aurait des liens avec le milieu de la drogue. La porte de la maison endommagée lors de la précédente attaque n’était pas encore réparée.

Dans la nuit de lundi à mardi, une maison a été visée par des explosifs à Berchem, en province d'Anvers. Vers 1h20, le quartier a entendu une importante déflagration et la porte d'entrée de l'habitation a été endommagée."Un boum, une grosse grosse explosion, une déflagration, pas ce que l’on obtient avec des pétards ou un feu d’artifice, cela ne pouvait être que l’explosion d’une grenade, cela ne peut être que cela", témoigne une voisine.

Personne n'a été blessé mais, selon Het Laatste Nieuws, tout semble indiquer qu'il s'agit d'une attaque liée au milieu de drogue. C'est en effet la huitième fois que l'on s'en prend à cette habitation. La police a pourtant installé une caméra de surveillance, mais elle n’a pas fait peur aux agresseurs. Pour les habitants de cette rue jusqu’ici calme, s’en est trop. "Ce n’est pas agréable, ce n’est pas agréable, il y a beaucoup d’enfants qui habitent par ici. Il y a des petits enfants. Il n’y a rien à faire", regrette une habitante. "Ce n’est pas plaisant. C’est une rue calme. Et avoir cela près de chez soi...", dit un autre.

Une famille liée au milieu de la drogue ?

L’habitation est la propriété de la famille "E.H.". Elle est depuis 2017 la cible d’attaques violentes du milieu de la drogue. Seules les étages supérieurs seraient encore occupés. La créperie de la famille dans la Volkststraat voisine a aussi été la cible d’attaques. "L’enquête est en cours. Il n’y a pas encore eu d’arrestation. Le juge d’instruction travaille avec la police fédérale. Une enquête de voisinage est en cours. Les images des caméras de surveillance sont analysées à la recherche d’indice permettant de conduire à des suspects", affirme Kristof Aerts, Porte-parole parquet d’Anvers.

Au même moment, une bombe a explosé sur une porte d'entrée à Merksem, toujours en province d'Anvers. La police enquête pour savoir si les deux faits sont liés.

Des arrestations par le passé

Début novembre, deux Néerlandais âgés de 22 et 27 ans avaient été arrêtés près de Breda en lien avec une explosion survenue dans le quartier anversois de Wilrijk. Les hommes se trouvaient dans une voiture immatriculée aux Pays-Bas qui a pris la fuite après l'explosion, selon les images de vidéosurveillance. La police a placé une caméra devant la maison après qu'un engin explosif ait également explosé dans la rue un peu plus tôt.

À Anvers, une guerre de la drogue est en cours depuis un certain temps et implique également des ressortissants néerlandais. Dans la ville, une grenade et des armes légères ont été trouvées dans un véhicule arrêté avec des plaques d'immatriculation néerlandaises fin octobre. Deux personnes ont été arrêtées. En août, un véhicule avec 5 Néerlandais avait aussi été intercepté, ils étaient suspectés de préparer une attaque contre la famille "E.H.". Certains membres de cette famille sont poursuivis pour des fait de drogue, notamment de la vente et liens avec le trafic international de stupéfiants.