Netflix abandonne la série "1899"

(Belga) La série "1899" ne sera plus diffusée sur la plateforme de streaming Netflix, a annoncé le réalisateur Baran bo Odar lundi soir dans une publication sur Instagram.

"Nous aurions aimé conclure cette incroyable aventure par une deuxième et une troisième saison comme nous l'avons fait avec 'Dark'" écrit-il. "Mais parfois, les choses ne tournent pas comme vous les avez prévues. C'est la vie. Nous savons que cela décevra des millions de fans. Mais nous tenons à vous remercier du fond de notre cœur pour avoir fait partie de cette magnifique odyssée". En huit épisodes, "1899" raconte les événements mystérieux survenus lors du voyage d'un bateau de Londres vers New York. Produite à Berlin, la fiction est sortie sur les petits écrans le 17 novembre 2022. Jusqu'au 18 décembre dernier, elle avait passé cinq semaines dans le Top 10 des séries anglophones les plus regardées sur Netflix. La semaine suivante, elle l'était d'ailleurs toujours en Belgique. Netflix n'a pas encore communiqué officiellement sur la nouvelle. (Belga)