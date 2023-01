Le Pentagone et Lockheed s'accordent sur un contrat pour près de 400 chasseurs F-35

(Belga) Le Pentagone et le groupe américain Lockheed Martin ont finalisé le contrat visant à produire jusqu'à 398 avions de combat de cinquième génération F-35 pour un montant d'environ trente milliards de dollars, a annoncé mardi le géant de l'armement.

Ces appareils, destinés aux trois services de l'armée américaine et à des clients internationaux - dont la Belgique -, font partie des lots de production 15 et 16, avec une option pour le lot 17, a précisé Lockheed Martin dans un communiqué reçu à Bruxelles. L'accord comprend 145 avions pour le lot 15, 127 pour le lot 16 et jusqu'à 126 pour l'option de contrat du lot 17, y compris les premiers F-35 destinés à la Belgique (qui a en commandé 34 en 2018), à la Finlande et à la Pologne. Il a été signé par le "Joint Program Office" (JPO), l'agence qui gère le programme F-35 au profit des principaux acheteurs, dont les clients via la procédure FMS ("Foreign Military Sales") d'une part et par Lockheed Martin d'autre part. Les avions des lots 15 à 17 seront les premiers à intégrer la configuration Technical Refresh 3 (ou TR3), nécessaire pour alimenter les capacités du futur Block 4. Elle comprend un nouveau processeur central intégré doté d'une plus grande puissance de calcul, un écran panoramique dans le cockpit et une unité de mémoire améliorée. Ces avions s'ajouteront à la flotte mondiale de F-35 qui compte actuellement 894 appareils, après les 141 livraisons effectuées par Lockheed en 2022. (Belga)