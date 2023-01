Mali: 2 pompiers et 3 civils tués dans l'attaque d'un poste de secours

(Belga) Deux pompiers et trois civils ont été tués lundi soir lors de l'attaque d'un poste de secours à Markacoungo, dans le sud-est du Mali, a annoncé mardi le ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

"Dans la nuit du 2 au 3 janvier (...) aux environs de 21h00, le poste de secours routier de la Protection civile de Markacoungo, sur l'axe Bamako-Ségou, a été attaqué par des individus armés non identifiés", a indiqué le ministère dans un communiqué signé du directeur général adjoint de la Protection civile Dramane Diallo, précisant que le bilan était de cinq morts, dont deux pompiers, et un blessé. Les autorités ont identifié les deux secouristes tués comme le sergent-chef sapeur-pompier Idrissa Dembele et le sapeur-pompier Tieba Coulibaly. Des cérémonies militaires et les funérailles des deux hommes sont prévues mercredi. "Toutes les dispositions sont prises par les forces de défense et de sécurité pour rechercher, identifier et interpeller les auteurs de cet acte ignoble afin qu'ils répondent de leurs actes", ajoute le communiqué, qui "invite la population à plus de collaboration avec ses forces de défense et de sécurité". Les attaques sont rares dans la zone où a eu lieu celle de lundi soir. Mais le Mali, un pays du Sahel sans accès à la mer, combat depuis une décennie une insurrection djihadiste qui s'est étendue aux Niger et Burkina Faso voisins. (Belga)