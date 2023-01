Invasion de l'Ukraine - Ukraine: le bilan de la frappe sur Makiïvka grimpe à 89 morts, selon Moscou

(Belga) Le bilan de la frappe ukrainienne le soir du Nouvel An sur un bâtiment où étaient regroupés des soldats russes à Makiïvka, dans l'est de l'Ukraine, a grimpé à 89 morts, a annoncé mardi soir le ministère russe de la Défense.

"Le nombre de nos camarades morts a atteint 89", a déclaré le général Sergueï Sevrioukov dans un communiqué vidéo diffusé par le ministère russe de la Défense. De nouveaux corps ont été découverts dans les ruines, a-t-il expliqué. "À l'heure actuelle, une commission mène l'enquête sur les circonstances" de l'attaque, a-t-il ajouté. "Mais il est déjà évident que la cause principale (...) est l'allumage et l'utilisation massive par le personnel de téléphones portables à portée des armes ennemies, contrairement à l'interdiction", a expliqué le général. Dans un aveu rarissime, le ministère russe de la Défense a admis lundi que 63 militaires avaient péri dans une frappe ukrainienne le soir du Nouvel An sur un bâtiment où ils étaient regroupés à Makiïvka, une ville sous occupation russe de la région ukrainienne de Donetsk (est), dont Moscou revendique l'annexion. Kiev évoque un bilan bien plus élevé. Des rassemblements se sont déroulés mardi en Russie pour rendre hommage aux militaires tués. Leur mort a provoqué un choc qui a déclenché une vague de critiques contre l'armée. (Belga)