Hausse du coût de la galette des rois: certaines boulangeries tentent de "maintenir le prix pour que chacun puisse en acheter"

Parmi les produits qui connaissent la plus forte augmentation ces dernières semaines, nous retrouvons beaucoup d'ingrédients de la pâtisserie : le beurre, le lait, les œufs, ou encore la crème. Cela a pour conséquence l'augmentation du prix des galettes des rois dans nos boulangeries.

Certaines impactent cette hausse des coûts des matières premières sur le prix de vente de la galette, tandis que d'autres ont fait le choix de limiter la répercussion sur le portefeuille du consommateur.

Dans une boulangerie du centre de Bruxelles, décision a été prise de ne pas augmenter le prix des galettes des rois cette année.

"C'est un produit qu'on ne propose que pendant un mois, et le prix est déjà assez important, déjà assez conséquent. Donc on a décidé de ne pas le faire cette année-ci, malgré que nous avons augmenté le prix de tous nos produits au mois de novembre. Il faut aider un peu tout le monde", explique Benoît Godard, responsable du magasin La Fleur du Pain - L'Ecuyer.

Dans une autre boulangerie de la capitale, les galettes sont vendues entre 16 et 28 euros en fonction de leur taille. C'est entre 1,50 et 2 euros de plus que l'année dernière.

"Il y a une petite différence. Ce n'est pas énorme, déclare Viviane Deltanre, employée de la boulangerie. On a essayé de maintenir le prix pour que chacun puisse acheter cette galette. Dans nos métiers, c'est le coût des énergies qui intervient beaucoup, et le coût des matières premières, parce que ce n'est pas une chose c'est un ensemble".