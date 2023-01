Nombre record d'amendes pour excès de vitesse en Belgique

(Belga) Un nombre record d'amendes pour excès de vitesse a été enregistré sur les routes belges au cours du premier semestre 2022, rapporte mercredi De Tijd sur la base des chiffres de la police fédérale.

Plus de trois millions de conducteurs ont commis des excès de vitesse dans notre pays au cours des six premiers mois de l'année dernière, soit un tiers de plus qu'à la même période en 2021 et plus du double par rapport à il y a cinq ans. La grande majorité des infractions concernaient des usagers de la route conduisant moins de 10 km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée. Le nombre de conducteurs flashés est nettement plus élevé en Flandre que dans le reste de la Belgique. Une différence qui s'explique notamment en raison du nombre plus élevé de radars tronçons au nord du pays. (Belga)