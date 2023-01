Volodimir Zelensky en fait-il trop dans sa communication? La réponse de Lyuba Karpachova, Ukrainienne venant en aide aux réfugiés en Belgique

Lyuba Karpachova, de l’association "Promote Ukraine" était l’invitée de 7h50 d'Antonio Solimando ce matin sur Bel RTL. Dans cet entretien, la communication du président ukrainien a notamment été évoquée.

Volodimir Zelensky, le président ukrainien, est une figure incontournable de 2022, et le sera sans doute encore durant les 12 prochains mois. Chef de guerre dans le conflit avec la Russie, il sera invité dans un futur sommet européen et va tenter de contrer l’offensive et ramener la paix cette année.

"Pour nous, il est effectivement l'incarnation de l'héroïsme du peuple ukrainien, lance Lyuba Karpachova, de l’association Promote Ukraine. Après tout, il est le président élu. Mais en même temps, les vrais héros du pays, ce sont les Ukrainiens ordinaires. Ce sont les hommes qui se battent sur la ligne de front, les volontaires et les bénévoles".

On voit beaucoup le président en habits de guerre et beaucoup le critiquent parce qu'il fait beaucoup de communication. Certains le jugent pour sa présence dans les médias. Un avis que ne partage "pas du tout" Lyuba Karpachova : "Oui, il est très bon communicateur et il a réussi à réunir les Ukrainiens au point que nous sommes tous convaincus que nous pouvons gagner cette guerre. Et grâce à ses efforts de communication, l'Ukraine a reçu beaucoup de soutien militaire et humanitaire que nous n'aurions pas obtenu aussi rapidement autrement".