 Courcelles: un camion accroche un câble, l'arrache et provoque la chute d'une lampe publique sur une voiture

Incidents en série ce matin dans la rue de Forrière à Courcelles. Un camion de passage à malencontreusement accroché un câble qui pendait. En continuant à rouler, il a continué à arracher le câble fixé aux façades d'une dizaines de maisons. Cela a provoqué la chute d'une lampe d'éclairage publique sur une voiture qui passait par là.

Par chance, il n'y a pas de blessé mais une trentaine d'agents d'Ores, de Voo, de pompiers et de policiers sont sur place. La circulation a été interrompue, une trentaine d'habitation sont privées de télédistribution et d'internet, et une sizaine d'électricité.



