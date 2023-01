Météo - Un mercredi après-midi sous la pluie et le vent

(Belga) Mercredi après-midi, un passage pluvieux un peu plus marqué et parfois sous forme d'averses traversera notre pays du littoral vers l'Ardenne, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Quelques timides éclaircies pourront faire leur apparition sur l'ouest du pays.

Le temps sera doux et venteux avec des maxima de 9°C en Haute Ardenne à 13°C en Flandre. Le vent de sud-ouest sera généralement assez fort dans l'intérieur du pays et fort le long du littoral. Les rafales atteindront généralement 70 km/h, voire temporairement 80 km/h au passage du front froid. Mercredi soir et en début de nuit, la zone de pluie s'évacuera vers l'est. Le temps redeviendra plus sec en cours de nuit avec des éclaircies un peu plus importantes sur le nord-ouest du pays. En Ardenne, la couverture nuageuse restera assez dense avec parfois quelques petites bruines résiduelles. Les températures redescendront entre 6°C en Haute Ardenne et 10°C en Flandre. Le vent d'ouest-sud-ouest redeviendra modéré dans l'intérieur du pays. Les rafales pourront encore atteindre 50 à 60 km/h en début de nuit. Jeudi, le temps sera d'abord généralement sec avec quelques éclaircies avant que la pluie ne vienne à nouveau jouer les trouble-fêtes dans l'après-midi. Les maxima varieront entre 7°C en Haute Ardenne et 11°C sur l'ouest du pays. (Belga)