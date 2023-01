Un nouvel autotest 3 en 1 permet de savoir si vous avez le covid, la grippe ou la bronchiolite: a-t-il un réel intérêt?

Si vous toussez, si vous avez de la fièvre, du mal à respirer, savez-vous qu'il existe désormais un nouvel autotests qui permet de savoir en un seul prélèvement si c'est le covid, la grippe ou la bronchiolite. Les trois maladies réunis dans un même test disponible en pharmacie, cela coûte entre 5 et 10 euros. Comment cela fonctionne-t-il exactement ? Et surtout, est-ce que c'est vraiment utile ?

Ce sont des symptômes bien connus et similaires aux trois virus : Covid, grippe et bronchiolite.

"C'est la fièvre, c'est la même chose pour la grippe, la toux, le nez qui coule et bouché, un peu une sensation de mal-être, courbatures, mal partout", décrit Valérie Lacour, pharmacienne.

Un autotest permet désormais de savoir ce dont vous souffrez exactement. Il a trois bandelette au lieu d'une et un seul prélèvement est nécessaire. Le liquide est mis dans les trois fenêtres de résultats et au bout de 15 minutes, vous savez si vous êtes positif ou négatif à l'un des trois virus. "Donc, c'est un test qui va réagir en fonction de d'une partie du virus. C'est un test antigéniques comme les autotests ou ceux qu'on fait en pharmacie, qui va permettre d'identifier une partie du virus et donc de voir quel est le virus impliqué", explique encore Valérie Lacour.

Mais pour cette pharmacienne, cet autotest n'est pas forcément utile : "Je ne vois pas précisément dans quels cas il pourrait être plus utile qu'un autotest Covid. S'il est positif, on doit s'isoler 7 jours, et puis 3 jours de masque. Pour le reste, si on a la grippe, on doit de toute façon s'isoler des autres aussi. La façon de se traiter sera la même".

Et pour les enfants souffrant de bronchiolite, c'est un médecin qui doit établir le diagnostic. Le test 3 en 1 a aussi un coût plus élevé que l'autotest Covid : il est vendu entre 5 et 10 euros.