Le prince Laurent poste une photo de famille pour souhaiter une bonne année 2023

C'est une photo que le public n'a pas l'habitude de voir. Pour souhaiter une belle année 2023, le prince Laurent a posté sur sa page de la Fondation Prince Laurent une photo de lui et sa famille.

Assez en retrait de son frère Philippe, le prince Laurent vient de sortir de l'ombre en postant une photo de lui et sa famille à l'occasion de la nouvelle année. "Le prince Laurent et toute la famille vous souhaitent une belle et heureuse année 2023", peut-on lire sous la photo.

Sur le cliché, on peut y voir sa femme, la princesse Claire, ainsi que leurs trois enfants : Louise, Aymeric et Nicolas. La photo a été prise à l'occasion du mariage de la princesse Maria Laura de Belgique le 10 septembre 2022.